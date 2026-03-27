В Дагестане мать получила пят лет колонии за истязание дочери

В Дагестане суд приговорил местную жительницу к пяти годам колонии общего режима за истязание малолетней дочери. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

По данным следствия, в период с января по март 2024 года женщина систематически избивала свою дочь, мать била ребенка металлическим предметом по различным частям тела. Когда о происходящем в семье стало известно, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что ранее она уже имела проблемы с законом.

Приговором суда ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Изъят ли ребенок из семьи, не сообщается.

До этого в Петербурге тетя морила голодом и обливала кипятком шестилетнего племянника. Она била племянника ремнем, врачи диагностировали у пострадавшего ушибы легкого и мозга, разрыв селезенки. В один из дней, разозлившись на ребенка, тетя затащила его в ванную и пять минут обливала кипятком, из-за чего тот получил ожоги первой и второй степени. Суд назначил ей пять лет колонии общего режима.

