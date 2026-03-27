В Чикаго роботы-доставщики повредили автобусные остановки,

UPI: роботы-доставщики повредили автобусные остановки в Чикаго
В Чикаго роботы-доставщики повредили автобусные остановки, пишет UPI.

Робот компании Serve Robotics врезался в остановку городского транспорта, разбив стеклянную панель. После столкновения устройство остановилось и осталось на месте. По данным компании, пострадавших нет, а последствия аварии были оперативно устранены.

Спустя некоторое время робот компании — Coco Robotics — повредил другую остановку. Представители компании заявили, что возьмут на себя все расходы по ремонту и подчеркнули, что подобные случаи нехарактерны для их работы.

На фоне этих инцидентов в городе усилилась критика пилотной программы роботов-доставщиков. Местный житель инициировал петицию с требованием ее остановить — она уже собрала более 3700 подписей.

Пилотный проект, в рамках которого используются такие роботы, планируется завершить в мае 2027 года.

Ранее пожилая женщина попала в больницу после того, как ее испугал гуманоидный робот.

 
