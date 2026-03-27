Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Из Петербурга в Крым запустят автобусный рейс

Shutterstock

Из Санкт-Петербурга 29 марта впервые запустят автобусный рейс в Севастополь. Об этом сообщается на сайте Смольного.

Путь следования будет проложен по новым территориям России. Он соединит ряд ключевых городов, в том числе Москву, Донецк, Луганск, Мариуполь и Симферополь. Поездка будет занимать 40 часов. В будущем рейсы планируют сделать ежедневными.

Для поездок будут использоваться современные автобусы, оснащенные удобными откидными креслами, системой отопления и кондиционирования, USB-разъемами и мультимедийными системами с телевизорами.

В начале марта в Петербурге запустили автобусы до Ташкента. Путешествие занимает 69 часов. Рейсы из Северной столицы отправляться по пятницам. Автобус совершает остановки на пограничных пунктах Маштаково, Сырым, Тажен и Даут-ата. Рейсы выполняют автобусы большой вместимости с санузлами, системами мультимедиа и климат-контроля, а также индивидуальными разъемами для зарядки мобильных устройств.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании могут запустить прямые рейсы в Бразилию.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!