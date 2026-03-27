Из Петербурга в Крым запустят автобусный рейс

Из Петербурга 29 марта впервые запустят автобусный рейс до Севастополя

Из Санкт-Петербурга 29 марта впервые запустят автобусный рейс в Севастополь. Об этом сообщается на сайте Смольного.

Путь следования будет проложен по новым территориям России. Он соединит ряд ключевых городов, в том числе Москву, Донецк, Луганск, Мариуполь и Симферополь. Поездка будет занимать 40 часов. В будущем рейсы планируют сделать ежедневными.

Для поездок будут использоваться современные автобусы, оснащенные удобными откидными креслами, системой отопления и кондиционирования, USB-разъемами и мультимедийными системами с телевизорами.

В начале марта в Петербурге запустили автобусы до Ташкента. Путешествие занимает 69 часов. Рейсы из Северной столицы отправляться по пятницам. Автобус совершает остановки на пограничных пунктах Маштаково, Сырым, Тажен и Даут-ата. Рейсы выполняют автобусы большой вместимости с санузлами, системами мультимедиа и климат-контроля, а также индивидуальными разъемами для зарядки мобильных устройств.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании могут запустить прямые рейсы в Бразилию.