Прохор Шаляпин дал оценку российскому шоу-бизнесу

Певец Прохор Шаляпин негативно высказался о влиянии Аллы Пугачевой на отечественный шоу-бизнес, а также оценил текущее состояние эстрады, указав на снижение уровня профессиональной этики и рост эпатажности. Заявления он сделал в беседе с журналистом Суреном Каграмановым в новом выпуске авторского проекта «Сорян, это подкаст».

Артист затронул широкий круг общественно значимых тем — от поддержки специальной военной операции до вопросов миграционной политики, цифрового суверенитета и состояния отечественной эстрады.

Говоря о своей гражданской позиции, Шаляпин заявил, что поддерживает действия российских властей и армии. По его словам, в начале специальной военной операции он сталкивался с давлением и угрозами, однако это не повлияло на его взгляды.

В ходе разговора артист также высказался по теме миграции, подчеркнув необходимость сочетания жесткой государственной политики с недопустимостью дискриминации по национальному признаку. Он отметил, что многие иностранные работники вносят вклад в функционирование городской инфраструктуры, в том числе в крупных мегаполисах, таких как Москва.

Отдельное внимание в подкасте было уделено вопросам цифровой безопасности. Шаляпин поддержал меры по защите информационного пространства, включая возможные ограничения на использование иностранных сервисов, отметив, что такие решения могут быть оправданы задачами безопасности и предотвращения преступлений.

Говоря о стандартах сценической культуры, Шаляпин отметил, что ключевым критерием для артиста должны оставаться качество исполнения и уважение к зрителю, а не возраст. В качестве примеров он привел Аллу Баянову и Ирину Кострову.

«Когда выходишь на публику, песня должна быть нормальной, внешний вид — приличным. Я за то, чтобы на эстраде все-таки существовала определенная цензура», — заявил Шаляпин.

Комментируя ситуацию с Ларисой Долиной, певец осудил действия мошенников и призвал перестать критиковать артистку, отметив, что подобные случаи требуют системной работы.

 
