Мужчина испражнился во время заседания суда и получил домашний арест вместо срока

Мужчина испражнился во время заседания суда в Калининском районном суде Уфы и смог повлиять на изменение приговора. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации отмечается, что мужчина заступился за девушку и вступил в драку, за что его и судили. По данным издания, «все указывало на то, что его заключат под стражу».

«Дальше произошло неожиданное — подсудимый оказался не крепкой закалки и наделал штаны. Атмосфера в суде накалилась, темщика отпустили под домашний арест. Бумаги с заседания ему пришлось ждать на улице, сотрудники проведут остаток дня с открытыми окнами», — говорится в публикации.

В августе 2025 года в пресс-службе администрации Волжского Волгоградской области заявили, что ищут мужчину, который неоднократно испражнился на фигуру Чебурашки, установленную в сквере на улице Алексндрова. Власти обнародовали видеозапись, на которой видно, как нарушитель подходит к памятным фигурам мультипликационных персонажей, оглядывается, затем совершает акт вандализма и уходит.

