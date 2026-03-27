Модель Сбера Kandinsky AI легла в основу ИИ-художника

Автономный ИИ-художник Botto на базе модели Сбера Kandinsky AI выступил на арт-ярмарке Art Basel Hong Kong, сообщает пресс-служба Сбера.

ИИ-художник записывал посетителей выставки с помощью двух камер, анализировал эмоции и в реальном времени превращал их в сюрреалистические цифровые видеоработы.

Итоговые 20 произведений ИИ-художника предложили приобрести коллекционерам от $12 тыс. за штуку. Botto генерирует текстовые промпты с помощью алгоритма, которые затем превращаются в изображения.

Проект Botto, запущенный немецким художником Марио Клингеманном в 2021 году, еженедельно генерирует 350 новых работ вокруг заданной темы. После этого 28 тыс. человек голосуют за лучшую работу, а затем ее отправляют на аукцион, а выручку делят между участниками проекта и автором.

За 5 лет проект заработал более $6 млн. Ранее у Botto были персональные выставки в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лондоне и Лиссабоне.