Мужчина поступил в больницу с болью в животе и узнал, что у него опухоль в мозге

Британец обратился в больницу с болью в животе и узнал про опухоль в мозге
Житель Великобритании попал в больницу с жалобами на сильные боли в животе, но обследование неожиданно выявило у него опухоль мозга, пишет Daily Star.

37-летний Льюис Гудфилд на протяжении нескольких лет страдал от проблем с желудком и регулярно обращался к врачам. Однако причину болей долгое время установить не удавалось. Ситуация изменилась после очередной госпитализации: медики решили провести дополнительное обследование и сделали сканирование головы.

Через несколько дней врачи сообщили мужчине неожиданную новость — у него обнаружена глиома второй степени. По словам пациента, диагноз стал для него шоком, так как он обратился в больницу с совершенно другой проблемой.

Врачи считают, что опухоль развивалась на протяжении нескольких лет и была выявлена случайно. Летом мужчине провели две операции: сначала устранили проблемы в брюшной полости, а затем удалили новообразование в мозге. Операция прошла успешно, и опухоль удалось обнаружить на относительно ранней стадии.

После лечения Льюис столкнулся с последствиями: у него появились проблемы с кратковременной памятью, он не может водить автомобиль и временно не работает. Несмотря на это, мужчина старается сохранять оптимизм и проводит больше времени с семьей.

Сейчас он участвует в благотворительных акциях и планирует пройти пеший полумарафон, чтобы собрать средства на помощь людям с опухолями мозга. По его словам, главное — «никогда не сдаваться».

