В Москве подвели итоги Национальной премии для управленцев в сфере культуры

В Москве в Государственном театре наций прошла церемония награждения 14 лауреатов Национальной премии для управленцев в сфере культуры. Мероприятие было приурочено ко Дню работника культуры, сообщили организаторы.

Победителями в основных номинациях стали девять управленцев — представители культурных и образовательных организаций, органов власти и профильных проектов. Еще пять руководителей, деятелей культуры, команд и организаций отмечены в специальных номинациях.

Награды вручались в трех основных номинациях — «Управленец федерального уровня», «Управленец регионального уровня» и «Управленец муниципального уровня», а также в пяти специальных, включая «СВОя культура», «Молодежь в культуре» и «За бесценный вклад в развитие культуры».

Среди лауреатов — представители федеральных и региональных органов власти, театров, музеев, образовательных учреждений и культурных проектов. Награды победителям вручили известные деятели культуры и представители власти, в том числе Владимир Мединский, Владимир Машков и Юрий Башмет.

Президент России Владимир Путин в приветственном слове участникам, организаторам и гостям церемонии поздравил работников отрасли с профессиональным праздником и подчеркнул их важную роль в выполнении гуманистической и просветительской миссии.

В ходе церемонии первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил, что культура является основой государственности и объединяет народы России, а управление в этой сфере требует особого мастерства.

Отмечается, что Национальная премия для управленцев в сфере культуры учреждена Министерством культуры России в 2025 году. По словам главы министерства Ольги Любимовой, в стране действует более 90 тыс. учреждений культуры, и премия направлена на признание вклада их руководителей и команд.

