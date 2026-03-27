Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Полиция задержала водителя, управлявшего машиной ногами и попавшего на видео

В Турции задержали водителя, который управлял автомобилем ногой, снимая происходящее на видео, пишет Haber.

Поводом для проверки стало видео, распространившееся в соцсетях. На кадрах мужчина едет по бульвару, забравшись на сиденье, управляет автомобилем ногой и слушает громкую музыку. Позже полиция установила, что за рулем находился 26-летний Шуайип О., а сама запись была сделана еще в 2025 году.

После задержания у мужчины конфисковали водительские права и выписали штраф за опасное и неуважительное вождение.

Дело передали в суд. Водителя отпустили под судебный контроль с рядом ограничений: ему запрещено покидать дом, управлять любыми транспортными средствами, а также он должен пройти психиатрическую экспертизу для оценки пригодности к вождению.

Ранее в США голый мужчина угнал автомобиль скорой помощи с пациенткой внутри.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
