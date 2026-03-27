Полиция задержала водителя, управлявшего машиной ногами и попавшего на видео

В Турции задержали водителя, который управлял автомобилем ногой, снимая происходящее на видео, пишет Haber.

Поводом для проверки стало видео, распространившееся в соцсетях. На кадрах мужчина едет по бульвару, забравшись на сиденье, управляет автомобилем ногой и слушает громкую музыку. Позже полиция установила, что за рулем находился 26-летний Шуайип О., а сама запись была сделана еще в 2025 году.

После задержания у мужчины конфисковали водительские права и выписали штраф за опасное и неуважительное вождение.

Дело передали в суд. Водителя отпустили под судебный контроль с рядом ограничений: ему запрещено покидать дом, управлять любыми транспортными средствами, а также он должен пройти психиатрическую экспертизу для оценки пригодности к вождению.

Ранее в США голый мужчина угнал автомобиль скорой помощи с пациенткой внутри.