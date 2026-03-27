Мужчина сдал ДНК друга вместо своей, чтобы не платить алименты родному ребенку

Британец использовал ДНК своего друга, чтобы подделать тест на отцовство и избежать выплаты алиментов на ребенка. Об этом пишет Daily Mail.

Кардиффский королевский суд рассмотрел дело бывшего военнослужащего, 59-летнего Гарета Ллойда, и его друга Филиппа Джонса. Они были признаны виновными в сговоре с целью мошенничества. Из материалов дела следует, что Ллойд подкупил приятеля, чтобы тот сдал ДНК-тест вместо него, так как мужчина не хотел платить алименты на дочь. Ее матерью является женщина, которая состояла в отношениях с Ллойдом с 2012-го по 2018 год. Она не сообщала бывшему партнеру о рождении ребенка до 2023 года, но затем подала заявление в Службу по выплате алиментов, указав его в качестве отца.

Гарет категорически отрицал отцовство, отказался от теста ДНК и даже заявил, что не знаком с этой женщиной. Но когда в отношении него было вынесено постановление о вычете из заработной платы, житель Кардиффа согласился сдать образец, но решил обмануть специалистов и заручился поддержкой своего друга, который пришел в клинику и представился Ллойдом.

Тест закономерно дал отрицательный результат, однако экс-возлюбленная Ллойда оспорила его, что запустило расследование. Джонс, имеющий шесть судимостей, повторно сдал образец по требованию детективов и был арестован у себя дома 30 мая 2025 года, после чего признал свою причастность к афере. Ллойд, до сих пор обладавший безупречной репутацией, был арестован позже. Затем он перевел бывшей подруге свыше £10 тыс. и наладил контакт с дочерью.

Приговор по этому делу вынесла судья Ванесса Фрэнсис, она назначила Ллойду год тюрьмы условно и 100 часов общественных работ, Джонс также получил условный срок.

