Отец не хотел платить алименты трехлетней дочери и попытался отравить ее

В Германии мужчина пытался избавиться от трехлетней дочери из-за нежелания платить алименты, сообщает Bild.

Ландсхутский суд Баварии приговорил 28-летнего Элиаса Г. к восьми годам тюрьмы. Мужчину признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений и жестоком обращении с малолетним.

В декабре 2024 года он изготовил капсулу из пищевой пленки с ядом, предназначенным для мышей-полевок, и дал ее девочке во время встречи. Ключевым доказательством стал след ДНК отца внутри капсулы, а также данные о его предварительном изучении ядовитых веществ. После инцидента Г. вернул дочь матери, рассчитывая переложить вину на бывшую партнершу. Однако девочку вырвало в квартире, и капсула осталась целой. Мать вызвала скорую, и ребенка госпитализировали, а после лечения он вернулся под ее опеку.

Расследование в отношении Элиаса началась после того, как девочка рассказала воспитательнице, что отец положил ей что-то в рот. Суд установил умысел обвиняемого, хотя не стал рассматривать мотив в виде уклонения от алиментов, как настаивала прокуратура. Прокуроры требовали девяти лет, но приговор смягчили, тем не менее сторона защиты планирует подать апелляцию.

Ранее миллионер пытался доказать, что зарабатывает 11 тысяч, чтобы не платить алименты.