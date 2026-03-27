Российские исследователи представили работы по обработке естественного языка

Исследователи Сбера создали первый в России мультимодальный бенчмарк

Российские исследователи Сбера из команды SberAI представили несколько научных работ на конференции EACL 2026 в Марокко, сообщает пресс-служба Сбера.

Исследователи представили первый в России мультимодальный бенчмарк Mera Multi, который охватывает различные задачи и анализ изображений, аудио и видео, учитывая культурные особенности России. Теперь разработчики смогут оценивать свои мультимодальные модели на открытой платформе.

Также исследователи представили первый динамический RAG-бенчмарк для русского языка на основе свежих новостей, который автоматически формирует граф знаний из актуальных данных и строит вопросно-ответные пары, исключая человеческий фактор из процесса проверки.

Кроме того, исследователи показали обновленный курс по трансформерным моделям, который позволит подготовить специалистов, не знающих теорию.

На конференции исследователи также показали модульный фреймворк, который находит утечки данных в мультимодальных больших языковых моделях.