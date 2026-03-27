Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Китаянка делает с помощью зубов скульптуры из моркови

Weibo

Жительница Китая стала популярной в соцсетях благодаря необычному способу создания скульптур из моркови — она вырезает их зубами, пишет South China Morning Post.

Чэнь Цинь из провинции Хубэй прославилась после публикации кадров, на которых она грызет морковь, превращая ее в детализированные фигурки. Среди ее работ — животные, мультяшные персонажи, а также сложные архитектурные объекты, включая Великую стену и Башню Желтого Журавля.

В роликах девушка демонстрирует процесс от начала до конца, чтобы доказать: она не использует никаких инструментов. По ее словам, нож нужен только для подготовки материала, а вся основная работа выполняется исключительно зубами.

Чэнь называет себя первой «скульпторшей зубов» в интернете. Пользователи в шутку предполагают, что у нее «спрятан 3D-принтер во рту» — настолько детализированными выглядят ее работы.

Девушка не имеет профессионального художественного образования, однако изучала графический дизайн и 3D-моделирование, а также с детства увлекалась рисованием. Необычный талант она обнаружила случайно во время празднования китайского Нового года в 2025 году.

На создание сложных работ у нее уходит до недели. Всего Чэнь уже создала более 100 скульптур. При этом увлечение имеет и обратную сторону: китаянка признается, что часто испытывает боль в зубах и челюсти, а также стала внимательнее относиться к здоровью полости рта.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!