Китаянка делает с помощью зубов скульптуры из моркови

Жительница Китая стала популярной в соцсетях благодаря необычному способу создания скульптур из моркови — она вырезает их зубами, пишет South China Morning Post.

Чэнь Цинь из провинции Хубэй прославилась после публикации кадров, на которых она грызет морковь, превращая ее в детализированные фигурки. Среди ее работ — животные, мультяшные персонажи, а также сложные архитектурные объекты, включая Великую стену и Башню Желтого Журавля.

В роликах девушка демонстрирует процесс от начала до конца, чтобы доказать: она не использует никаких инструментов. По ее словам, нож нужен только для подготовки материала, а вся основная работа выполняется исключительно зубами.

Чэнь называет себя первой «скульпторшей зубов» в интернете. Пользователи в шутку предполагают, что у нее «спрятан 3D-принтер во рту» — настолько детализированными выглядят ее работы.

Девушка не имеет профессионального художественного образования, однако изучала графический дизайн и 3D-моделирование, а также с детства увлекалась рисованием. Необычный талант она обнаружила случайно во время празднования китайского Нового года в 2025 году.

На создание сложных работ у нее уходит до недели. Всего Чэнь уже создала более 100 скульптур. При этом увлечение имеет и обратную сторону: китаянка признается, что часто испытывает боль в зубах и челюсти, а также стала внимательнее относиться к здоровью полости рта.

Ранее художник из Германии рассказал, что пишет пасторали коровьим навозом.