Россиян предупредили об опасности популярных витаминов для почек

Нефролог Блащук: витамин C в высоких дозах губителен для почек
27 апреля — Международный день нефролога. Как рассказала «Газете.Ru» врач-нефролог Европейского медицинского центра Наталья Блащук, в последнее время растет популярность БАДов, которые многие принимают без назначения врача. Однако такая привычка может нанести серьезный вред здоровью и, в первую очередь, почкам.

По словам врача, здоровье почек зависит от водного баланса — надо пить достаточное количество воды и контролировать свое питание (следить за потреблением соли), а также избегать вредных привычек. Однако есть вещи, которые напрямую влияют на здоровье почек, о которых мало кто задумывается.

«Во-первых, нужно остерегаться скрытой соли — той, которая содержится в готовых продуктах, консервах, полуфабрикатах, колбасах. Во-вторых, нужно следить за артериальным давлением. Многие считают высоким только то давление, которое сопровождается плохим самочувствием, хотя уже при длительном повышении АД выше 130/90 мм рт.ст. почки могут страдать. Поэтому имеет смысл даже при отсутствии жалоб сдавать анализы крови ежегодно для оценки функции почек», — объяснила она.

Также для здоровья почек необходимо быть осторожными при приеме многих не рецептурных лекарственных препаратов, таких как НПВС, мочегонные, ингибиторы протонной помпы, а также витаминов и БАДов. Это особенно актуально весной в период распространения ОРВИ, когда многие назначают себе добавки для поддержания иммунитета.

«Аскорбиновая кислота — один из самых популярных витаминов, который многие принимают «для иммунитета» в высоких дозах, особенно в сезон простуд. Однако с ней важно соблюдать меру. При употреблении витамина С в дозе более 500 мг/сутки повышается риск образования в почках оксалатов (солей щавелевой кислоты), что впоследствии повышает риск образования в почках оксалатных камней. А при употреблении более 2 г/сутки появляется риск острого почечного повреждения, после которого функция почек не всегда восстанавливается полностью», — предупредила эксперт.

Кальций необходим для костей, но его избыток также опасен для почек. Употребление кальция (с пищей и пищевыми добавками) более 1500 мг/сутки может привести к повышенному выделению кальция с мочой, что способствует развитию мочекаменной болезни, особенно при несоблюдении питьевого режима. Оптимальный питьевой режим составляет 30 мл на килограмм массы тела в сутки. Предпочтение следует отдавать чистой питьевой воде.

«Еще один популярный витамин — витамин D. Сегодня его многие пьют «на всякий случай», не контролируя его уровень в крови. При этом его передозировка может привести к повышению уровня кальция в крови и в моче и спровоцировать образование камней в почках. Другое возможное последствие — острое повреждение почек из-за вазоконстрикции (сужение просвета сосудов), которая может в дальнейшем привести к ухудшению функции почек, если вовремя не диагностировать это состояние и не принять меры. Передозировка витамина D может проявляться жаждой, повышением артериального давления, но может протекать и бессимптомно», — заявила нефролог.

Что касается других витаминов, их влияние на функцию почек не столь специфично.

«В отношении витамина К современные исследования пока не дают однозначного ответа», — резюмировала врач.

Ранее выяснилось, что большинство россиян принимают БАДы и витамины без консультации врача.

 
