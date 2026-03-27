Cупруги живут в отеле, потому что это дешевле, чем платить за квартиру

NYP: в США супруги живут в отеле, так как это дешевле, чем платить за квартиру

Пара из США отказалась от аренды дома и переехала в отель, чтобы сократить расходы на жилье. По их словам, такой формат позволяет им экономить до $12 тысяч в год, пишет New York Post.

Маранда Бауэрс и ее муж Джон ранее снимали двухэтажный дом с тремя спальнями за $2300 в месяц. Однако в 2023 году мужчина получил серьезную травму на работе и временно лишился возможности зарабатывать, из-за чего оплачивать аренду стало невозможно.

После короткого периода проживания у родственников супруги приняли решение переехать в гостиницу. С ноября 2023 года они живут в одном номере, оплачивая $307 в неделю. В эту сумму входят коммунальные услуги, интернет и парковка.

По словам Маранды, фиксированные еженедельные платежи оказались удобнее аренды: нет необходимости в залоге, предоплате за месяц и дополнительных расходах. За два года пара смогла откладывать около $1000 ежемесячно.

Супруги обустроили номер как небольшую квартиру: у них есть кухонная зона с плитой и холодильником, а также отдельное пространство для работы. При этом они продолжают готовить дома и не тратят лишние деньги на питание вне номера.

В будущем пара планирует использовать накопления для покупки участка земли и строительства компактного дома. По их словам, после того как дети выросли, им больше не требуется большое жилье, и они стремятся к более простому образу жизни.

Ранее в США мужчина жил в номере отеля, пытаясь выдать себя за владельца.