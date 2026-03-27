Впавшая в кому в Таиланде из-за удаленного зуба россиянка скончалась

Туристка из России, впавшая в кому в Таиланде из-за удаленного зуба, скончалась

Туристка из России Екатерина Панова, которая впала в кому в Таиланде из-за удаленного зуба мудрости, скончалась. Об этом РИА Новости сообщила сестра россиянки Алена Давыдова.

«Сегодня ночью ее не стало», — сказала сестра Екатерины.

По словам Алены, девушка так и не пришла в сознание. Диагноз пока не установлен.

Панова впала в кому в Таиланде около трех недель назад после удаления зуба мудрости. Она вместе с сестрой отдыхала в Паттайе. Во время отдыха у Екатерины воспалился зуб. Местные медики удалили его по страховке. На следующий день состояние россиянки резко ухудшилось. У нее поднялась температура до 40 °C, начался бред, после чего она потеряла сознание и выпала из коляски.

Девушку лечили в госпитале Чонбури, позже она была доставлена авиарейсом в РФ в одну из московских больниц. Екатерина жила в Крыму, однако сама родом из Красноярского края. Предварительно, причиной могло стать заражение крови. Девушка была инвалидом первой группы. Она работала швеей в Саки, на поездку в Таиланд копила долгие годы.

