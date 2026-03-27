Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам рассказали о риске заразиться энцефалитом без укуса клеща

Инфекционист Мескина: энцефалитом можно заразиться пищевым путем
Shutterstock

Заражение энцефалитом далеко не всегда происходит через укусы клещей – есть риск подхватить это опасное заболевание пищевым путем. Об этом в беседе с 360.ru предупредила инфекционист, заведующая детским инфекционным отделением Елена Мескина.

«Пищевой путь заражения — это когда употребляются непастеризованные молочные продукты, — пояснила врач. — Потому что животные, в частности крупный рогатый скот, который дает молоко, могут тоже болеть. И через молоко может тоже передаваться».

Протекание заболевания, его симптомы не зависят от того, каким образом человек заразился, другой может быть разве что длительность инкубационного периода. Иногда болезнь может проявиться просто как гриппоподобное состояние без поражения головного мозга – это нетяжелая форма болезни, которая встречается достаточно часто, отметила Мескина.

Что касается профилактики энцефалита, то в первую очередь важно внимательно относиться к вопросу потребления молочных продуктов: пить следует только пастеризованное молоко от крупных предприятий. Также следует принять меры защиты от клещей, лучше всего – своевременно вакцинироваться. Это особенно актуально для тех, кто любит проводить время на природе, занимается пробежками в парках, работает на даче и так далее.

«Препаратов, которые бы убивали вирус, на сегодняшний день нет. Единственное, что реально помогает, — это прививка», — подчеркнула врач.

Она посоветовала выходить на природу в закрытой одежде с резинками на рукавах и штанинах, регулярно осматривать друг друга после возвращения домой, следить, чтобы клещ не присосался к питомцу. Снижают риски укусов клещей репелленты, отпугиватели, которые наносятся на одежду и кожу, заключила специалист.

Напомним, по прогнозам биологов, из-за снежной зимы в России в 2026 году ожидается большое количество кровососущих. «Газета.Ru» выяснила, действительно ли в этом сезоне увеличится популяция клещей, когда они проснутся, какие заболевания переносят, как защититься и насколько вероятно встретить клещей-гигантов, подробности – по ссылке.

Ранее в Роспотребнадзоре раскрыли, почему клещи-мутанты не выживут в Москве.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
