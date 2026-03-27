Россиянам рассказали о риске заразиться энцефалитом без укуса клеща

Заражение энцефалитом далеко не всегда происходит через укусы клещей – есть риск подхватить это опасное заболевание пищевым путем. Об этом в беседе с 360.ru предупредила инфекционист, заведующая детским инфекционным отделением Елена Мескина.

«Пищевой путь заражения — это когда употребляются непастеризованные молочные продукты, — пояснила врач. — Потому что животные, в частности крупный рогатый скот, который дает молоко, могут тоже болеть. И через молоко может тоже передаваться».

Протекание заболевания, его симптомы не зависят от того, каким образом человек заразился, другой может быть разве что длительность инкубационного периода. Иногда болезнь может проявиться просто как гриппоподобное состояние без поражения головного мозга – это нетяжелая форма болезни, которая встречается достаточно часто, отметила Мескина.

Что касается профилактики энцефалита, то в первую очередь важно внимательно относиться к вопросу потребления молочных продуктов: пить следует только пастеризованное молоко от крупных предприятий. Также следует принять меры защиты от клещей, лучше всего – своевременно вакцинироваться. Это особенно актуально для тех, кто любит проводить время на природе, занимается пробежками в парках, работает на даче и так далее.

«Препаратов, которые бы убивали вирус, на сегодняшний день нет. Единственное, что реально помогает, — это прививка», — подчеркнула врач.

Она посоветовала выходить на природу в закрытой одежде с резинками на рукавах и штанинах, регулярно осматривать друг друга после возвращения домой, следить, чтобы клещ не присосался к питомцу. Снижают риски укусов клещей репелленты, отпугиватели, которые наносятся на одежду и кожу, заключила специалист.

