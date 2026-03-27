В Свердловской области женщина годами избивала, пытала и унижала опекаемых детей

Опекунша получила срок за истязание и причинение тяжкого вреда здоровью подопечных, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Верхотурский районный суд вынес обвинительный приговор Инге Костюкович из Новолялинского района. Как было установлено, женщина взяла под опеку пять несовершеннолетних и в течение более восьми лет, с сентября 2012 года по декабрь 2020-го, применяла физическое и психическое насилие к каждому из них.

Используя в качестве предлога плохое поведение, проблемы в школе или невыполнение домашних дел, она таскала подопечных за волосы, била по голове, телу и конечностям руками, вениками, обувью, пластиковыми палками, крапивой; заставляла стоять на коленях на горохе со связанными руками, приседать с поднятыми вверх руками; оставляла без еды, вынуждая смотреть, как она ест; обливала ледяной водой и мочой, высыпала на голову окурки и пепел, принуждала спать на полу и мазать лицо фекалиями.

Женщину признали виновной в истязании и причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, повлекшего психическое расстройство. Подсудимая вину не признала, тем не менее суд назначил ей 8 лет колонии общего режима, а также обязал выплатить потерпевшим 3,4 млн рублей. До этого к ответственности привлекли руководителей двух школ, полиции и Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области №14.

Ранее отец и мачеха пытали четырехлетнего ребенка, используя швабру, нож и веревку.

 
