«Моспитомец» проведет в центре Москвы мероприятие для любителей животных

На Тверском бульваре в Москве с 16 по 19 апреля пройдет праздник «Моспитомец х Четвероногий друг», в рамках которого москвичи смогут познакомиться с животными из приютов и забрать их домой, сообщается на сайте mos.ru.

Каждый день на мероприятие будут привозить новых животных из столичных приютов. Посетители смогут познакомиться с животными, прогуляться с ними, а после собеседования можно будет забрать понравившегося питомца домой.

На площадке организуют познавательные программы для владельцев кошек и собак, а также маркет с одеждой, аксессуарами и уходовой косметикой для животных.

Кроме того, на празднике будут работать специалисты госветслужбы, которые смогут проконсультировать будущих владельцев животных, вакцинировать питомцев от бешенства и чипировать.

Праздник пройдет в рамках фестиваля «Пасхальный дар».

Напомним, сервис «Моспитомец» работает на портале mos.ru с октября 2025 года. В нем содержится база питомцев из 13 городских приютов и их подробные описания. Благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» традиционно проводится в Москве на Пасху.