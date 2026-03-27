МВД предупредило о главных уловках телефонных мошенников

Официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем канале Max напомнила основные правила защиты от мошенников.

Она пояснила, что при звонках от неизвестных следует сразу прекращать разговор, не переводить деньги на счета третьих лиц и ни при каких условиях не сообщать коды из СМС.

По словам Волк, распространенные фразы мошенников вроде предложений срочно заменить электронный медицинский полис, предупреждений о якобы оформленном кредите, уточнений по договору на сим-карту или вопросам о ЕМИАС для диспансеризации должны служить сигналом немедленно положить трубку.

Она подчеркнула, что независимо от того, кем представляется собеседник — сотрудником поликлиники, социального фонда, банка, правоохранительных органов или портала госуслуг — разговор следует сразу прекращать.

Волк также отметила, что нельзя переводить деньги на так называемые «безопасные счета», поскольку таких счетов не существует, и призвала беречь свои сбережения.

Кроме того, она добавила, что нельзя передавать коды из СМС, даже если просьбы выглядят убедительно, так как каждый такой код дает мошенникам доступ к личной информации.

Ранее эксперт Кирилл Селезнев предупредил об опасности передачи мошенникам кодов из СМС.