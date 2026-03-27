В Балтийском море спасли застрявшего на отмели кита

SHOT: застрявший у побережья Германии кит смог выбраться на свободу
Кадр видео: Telegram-канал «SHOT»

Кит, застрявший на песчаной отмели в Балтийском море, выбрался на свободу. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, млекопитающее смогло добраться до плавательного канала, который вырыли спасатели с помощью экскаватора. В данный момент местоположение животного неизвестно, однако на мелководье его нет.

«Немецкие биологи запустили дроны, чтобы найти животное и убедиться, что с ним все в порядке», — говорится в материале.

26 марта газета Das Hamburger Abendsblatt сообщила, что на песчаной отмели у побережья Любекской бухты на севере Германии застрял 10-метровый кит. Животное сбилось с маршрута и запуталось в сетях еще в ночь на 23 марта. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию побережья в районе местонахождения млекопитающего, после этого началась четырехдневная спасательная операция. Специалисты задействовали экскаватор, чтобы откопать песок перед китом так, чтобы ему не нужно было поворачиваться. Благодаря этому животное смогло доплыть до более глубокой воды.

