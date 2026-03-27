Неизвестный изрезал ножом сотрудницу АЗС в Калининградской области

Под Калининградом мужчина пришел на АЗС с ножом и напал на девушку-кассира

Неизвестный изрезал ножом сотрудницу заправки под Калининградом. Об этом сообщили в минздраве региона.

Инцидент произошел ночью 26 марта на АЗС в Балтийске. Неизвестный мужчина напал с ножом на девушку-кассира, нанеся ей проникающие ножевые ранения. Пострадавшая смогла вызвать помощь

По данным регионального минздрава, бригада скорой помощи прибыла на место через 12 минут после вызова. Женщине на месте оказали первую помощь, после чего доставили в БСМП.

Там хирургическая бригада, включая торакального специалиста, провела сложную операцию. Сейчас пациентка в тяжелом, но стабильном состоянии, в сознании и под постоянным наблюдением медиков.

Полиция ведет розыск нападавшего, его личность устанавливается.

Ранее школьник в футболке с надписью «Вендетта» напал с ножом на учителя.