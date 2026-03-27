Самолеты «Аэрофлота» станут чаще летать между Москвой и Дальним Востоком

«Аэрофлот» традиционно увеличит частоту рейсов между Москвой и городами Дальнего Востока в сезон летних отпусков и школьных каникул, сообщает пресс-служба авиакомпании.

В «Аэрофлоте» уточнили, что количество рейсов будет увеличиваться поэтапно с конца мая.

В летний сезон «Аэрофлот» будет выполнять до 42 рейсов в неделю во Владивосток и обратно («Аэрофлот» – 33, «Россия» и «АйФлай» — остальные), Хабаровск – до 32 (до 21 рейса – «Аэрофлот», Петропавловск-Камчатский – до 27 («Аэрофлот»), Южно-Сахалинск – до 20 (до 11 рейсов «Аэрофлота»), Улан-Удэ – до 14 («Аэрофлот»), Якутск – до 9 («Аэрофлот»), Магадан – до 8 («Россия»), Благовещенск – до 5 («Россия»), а Анадырь – до 4 («Россия»).

Также авиакомпания увеличит количество кресел на прямых рейсах между Москвой и Хабаровском (более 51 тыс. кресел по сравнению с летним сезоном 2025 года), Москвой и Благовещенском (более 16 тыс.), Москвой и Якутском (3 тыс.).

В «Аэрофлоте» добавили, что для повышения доступности рейсов привлекается парк авиакомпаний «Россия» и «АйФлай» для выполнения полетов в Благовещенск, Анадырь, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Владивосток.

В авиакомпании сообщили, что шаг кресел в салоне самолетов «России» и «АйФлай» сопоставим межкресельному расстоянию на аналогичных бортах Аэрофлота.

В пресс-службе авиакомпании отметили, что билеты можно приобретать по собственным «плоским» тарифам «Аэрофлота» и в рамках программы государственного субсидирования.

Также перечень предлагаемых услуг на рейсах соответствует стандартам группы «Аэрофлот». Пассажирам класса «Комфорт» во время полета предложат пледы и дорожные наборы. В обоих классах будут доступны детские наборы для детей. Питание на борту двухразовое. Кроме того, пассажирам в классе «Комфорт» предложат белое и красное вино.

Пассажиры также смогут воспользоваться рейсами во Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Мирный, Нерюнгри и Читу из сибирского хаба группы «Аэрофлот». С середины июня авиакомпания планирует возобновить полеты между Санкт-Петербургом и Владивостоком.