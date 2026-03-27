Земельный участок больше не будет изымать из-за борщевика

Наличие борщевика больше не будет считаться основанием для изъятия земли

Российские власти изменили правила, по которым наличие борщевика Сосновского на земельном участке было достаточно для изъятия земли. Об этом сообщила газета «Известия».

С 1 сентября 2025 года в России действует перечень критериев, по которым земельный участок могут признать неиспользуемым и изъять. Наличие борщевика в ряде случаев могло трактоваться как признак зарастания участка сорняками, но теперь этот подход пересмотрели — правительство указало, что борщевик Сосновского не относится к многолетним сорным растениям при определении неиспользования земли.

Как пояснила адвокат Ирина Гриценко, фактически речь идет об исключении одного из формальных критериев, по которому участок мог быть признан неиспользуемым. Сам по себе факт его наличия больше не может автоматически свидетельствовать о неиспользовании земли. Для собственников это важное изменение, поскольку исключается ситуация, когда один биологический фактор становился основанием для претензий со стороны контролирующих органов, подчеркнула она.

При этом риски изъятия земли остаются. Если участок в целом заброшен, не обрабатывается, отсутствуют признаки сельскохозяйственной деятельности, а борщевик лишь дополняет общую картину запущенности, то риски сохраняются. В таких случаях решение будет приниматься исходя из совокупности обстоятельств, а не одного фактора, добавила Гриценко.

Штрафы за наличие борщевика для физлиц составляют от 20 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — до 700 тыс. руб.

