Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Земельный участок больше не будет изымать из-за борщевика

Наличие борщевика больше не будет считаться основанием для изъятия земли
S.O.E/Shutterstock/FOTODOM

Российские власти изменили правила, по которым наличие борщевика Сосновского на земельном участке было достаточно для изъятия земли. Об этом сообщила газета «Известия».

С 1 сентября 2025 года в России действует перечень критериев, по которым земельный участок могут признать неиспользуемым и изъять. Наличие борщевика в ряде случаев могло трактоваться как признак зарастания участка сорняками, но теперь этот подход пересмотрели — правительство указало, что борщевик Сосновского не относится к многолетним сорным растениям при определении неиспользования земли.

Как пояснила адвокат Ирина Гриценко, фактически речь идет об исключении одного из формальных критериев, по которому участок мог быть признан неиспользуемым. Сам по себе факт его наличия больше не может автоматически свидетельствовать о неиспользовании земли. Для собственников это важное изменение, поскольку исключается ситуация, когда один биологический фактор становился основанием для претензий со стороны контролирующих органов, подчеркнула она.

При этом риски изъятия земли остаются. Если участок в целом заброшен, не обрабатывается, отсутствуют признаки сельскохозяйственной деятельности, а борщевик лишь дополняет общую картину запущенности, то риски сохраняются. В таких случаях решение будет приниматься исходя из совокупности обстоятельств, а не одного фактора, добавила Гриценко.

Штрафы за наличие борщевика для физлиц составляют от 20 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — до 700 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что самовольная вырубка дерева на участке может стать причиной не только штрафа, но и уголовного дела.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!