Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Женщина вернулась домой и нашла в своей кровати двух голых незнакомцев

В США женщина нашла в своей кровати двух голых незнакомцев
Shutterstock

В США 27-летняя жительница Чикаго Яничи Майлз вернулась домой и обнаружила в своей квартире трех незнакомцев, двое из которых спали голыми в ее кровати. Об этом сообщает FOX 32.

Испуганная незваными гостями американка вызвала полицию, двоих мужчин задержали на месте, им предъявили обвинение в незаконном проникновении в жилище. Майлз рассказала, что за две недели до этого ей звонили на работу и сообщили, что кто-то выбил дверь в ее доме. Тогда она никого не нашла.

Женщина воспитывает троих детей и живет в почти полностью заброшенном комплексе. После случившегося она решила съехать. Местный комик Моджо Брукзз пообещал помочь ей с обустройством нового жилья. Жители района выражают беспокойство по поводу безопасности в «пустом» комплексе. Специалисты советуют устанавливать системы видеонаблюдения и сообщать о подозрительных действиях в полицию.

До этого в Великобритании бездомный вломился в дом женщины и приготовил ужин. Британка вернулась домой с работы и обнаружила, что пока ее не было, кто-то убрался в комнатах, приготовил ужин и развешал белье сушиться. Неизвестный также разобрал сумки с покупками, вынес мусор и оставил на столе бутылку вина. Напуганная женщина обратилась в полицию.

Ранее в Нижегородской области вор пробрался в квартиру и заснул.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!