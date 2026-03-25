Женщина вернулась домой и нашла в своей кровати двух голых незнакомцев

В США женщина нашла в своей кровати двух голых незнакомцев

В США 27-летняя жительница Чикаго Яничи Майлз вернулась домой и обнаружила в своей квартире трех незнакомцев, двое из которых спали голыми в ее кровати. Об этом сообщает FOX 32.

Испуганная незваными гостями американка вызвала полицию, двоих мужчин задержали на месте, им предъявили обвинение в незаконном проникновении в жилище. Майлз рассказала, что за две недели до этого ей звонили на работу и сообщили, что кто-то выбил дверь в ее доме. Тогда она никого не нашла.

Женщина воспитывает троих детей и живет в почти полностью заброшенном комплексе. После случившегося она решила съехать. Местный комик Моджо Брукзз пообещал помочь ей с обустройством нового жилья. Жители района выражают беспокойство по поводу безопасности в «пустом» комплексе. Специалисты советуют устанавливать системы видеонаблюдения и сообщать о подозрительных действиях в полицию.

