Путин и Собянин дали старт строительству национального центра «Россия» в Москве

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт строительству национального центра «Россия» на Краснопресненской набережице. Об этом сообщил Собянин в своем канале в мессенджере Max.



Он напомнил, что решение о создании объекта было принято главой государства в июле 2024 года по итогам выставки-форума «Россия» на ВДНХ, вызвавшей значительный интерес граждан.

«Комплекс возведем на территории Экспоцентра на Краснопресненской набережной с применением сложнейших инженерных и конструктивных решений. Он призван стать одним из главных общественных пространств — новой визитной карточкой нашей страны и ее столицы», — отметил мэр.

Главными характеристиками проекта станут открытость, визуальная легкость, наполненность светом и воздухом. Ключевой архитектурно-инженерной особенностью станет пространственная самонесущая кровля площадью около 60 тыс. кв. м, акцентной деталью — мультимедийный фасад. Декор внутренних пространств будет насыщен культурными образами.

Собянин уточнил, что национальный центр сможет принимать до 20 тыс. посетителей одновременно. Помимо выставочных площадей, там разместят концертный зал, медиа- и пресс-центры, зоны для делового общения, нетворкинга и фудкортов.

Кроме того, органичным продолжением комплекса станет ландшафтный парк с зелёными аллеями и искусственными водоёмами в районе «Москва-Сити».

Открытие национального центра «Россия» запланировано на 2029 год.