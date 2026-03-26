Неодетая трехлетняя девочка сбежала из дома из-за пьяных друзей матери под Воронежем

Под Воронежем трех летняя девочка в одних колготках и футболке сбежала из дома из-за пьяных гостей. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

Инцидент произошел 21 марта в городе Лиски. Трехлетнюю девочку обнаружили на улице Красной — она шла по дороге без обуви и верхней одежды, разыскивая своих маму и сестру. По словам местных жителей, ребенок растет в семье, где мать злоупотребляет алкоголем. В тот день женщины не было дома — она оставила дочь с пьющими друзьями. Когда за ребенком пришел сожитель, прохожие не отдали ему малолетнюю и дождались полицейских.

Соседи опасаются за безопасность детей — рядом болота, к тому же девочка могла попасть под машину или стать жертвой бездомных собак. В полиции сообщили, что мать ребенка привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Также семью поставили на учет, сотрудники ПДН ежедневно навещают женщину и детей. Она пообещала отказаться от алкоголя и достойно воспитывать дочерей. В доме навели порядок, для детей приготовлена еда.

Ранее в Петербурге 11-летняя балерина сбежала из дома ночью, чтобы купить конфеты.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!