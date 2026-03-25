Толстый кот пытался сбежать от ветеринара, спрятался в кресле и застрял

В США пожарным пришлось распиливать кресло, чтобы спасти застрявшего в нем кота
overlandparkpolice/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США пожарные спасли упитанного рыжего кота, который застрял в механическом кресле, пытаясь сбежать от хозяина во время визита к ветеринару. Об этом сообщает New York Post.

Рыжий кот отчаянно пытался избежать встречи с врачом и залез в металлическое основание кресла-реклайнера, животное застряло среди острых пружин и петель.

Прибывшие спасатели и специалисты службы по отлову животных распилили кресло, чтобы освободить кота. На опубликованных фото видно, как один пожарный поддерживает задние лапы животного, а другой работает с инструментом, кот был не очень рад встрече со спасителями. Удалось ли ему таким образом избежать осмотра ветврача. не сообщается.

До этого в США супруги обнаружили в купленном диване спрятавшегося кота прежнего владельца. Пара потратила около двух часов, пытаясь аккуратно выманить испуганное животное с помощью ласковых слов и лакомств. Когда это не помогло, им пришлось вырезать отверстие в нижней панели дивана, чтобы добраться до питомца.

Ранее в Уфе спасли котенка, застрявшего в стене многоквартирного дома.

 
