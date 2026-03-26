Историки и блогеры сразились в спецтурнире «Диктант Победы»

В Московском кластере видеоигр и анимации 26 марта состоялся шоу-матч по игре «Мир танков» в рамках киберспортивного турнира «Диктант Победы» от «Ростелекома».

Организаторами выступили «Ростелекомом», Российское военно-историческое общество, игровая студия «Леста», Агентство креативных индустрий и фонд «Сколково». В нем поучаствовали представители РВИО, историки, представители блогосферы и другие известные личности.

«Для нас особенно важно участие в подобном проекте, так как наша игра не только про развлечение, но, естественно, про историю и сохранение памяти. Очень важно помнить о подвиге советского народа. Это то, чего много в нашей игре, помимо самой техники и событий», — отметил директор по маркетингу «Мира танков» Владислав Полевик.

В формате реального времени участники провели ряд виртуальных боев в режиме «Стальной охотник». Таким образом, игроки максимально погрузились в атмосферу первого киберспортивного турнира «Диктант Победы».

«В 2025 году «Диктант Победы» написали уже 2,7 млн человек, а в этом – надеемся перешагнуть отметку в 3 млн участников. В «Ростелекоме» мы последовательно развиваем игровое направление: от тарифного плана «Игровой» для геймеров с повышенной скоростью и низким пингом до игровой платформы «Игры Ростелеком», которую запустили в прошлом году», — сказал директор офиса перспективных и партнерских продуктов «Ростелекома» Александр Ряховский.

Решение объединить проект по исторической памяти и киберспортивное направление он назвал логичным продолжением работы компании и взаимодействия с игровой территорией.

«Наш турнир «Диктант Победы» дает возможность игрокам в соревновательном формате посмотреть на историю Великой Отечественной войны под другим углом. Одно дело – сыграть в игру, другое – когда играешь и пишешь главный исторический диктант страны, потому что там ты знакомишься с новым и проверяешь свои знания. И все это в понятном и привычном для аудитории формате», – добавил Ряховский.

По мнению руководителя Агентства креативных индустрий Гюльнары Агамовой, турнир наглядно показал, что видеоигры являются эффективным образовательным инструментом, который объединяет поколения и помогает в интерактивном формате изучать историю страны.

Первый кибертурнир «Диктант Победы» проходит в несколько этапов. С 16 марта по 5 апреля – отборочные соревнования, а финал – 24 апреля, в день написания диктанта. Участвовать в турнире могут все желающие старше 14 лет из любого региона России.