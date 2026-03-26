Супруги в Германии наворовали из паркоматов монет на €1,9 млн

Bild: в Германии супруги украли из парковочных автоматов €1,9 млн
В Германии супружескую пару обвинили в масштабной краже денег из парковочных автоматов. По версии следствия, за более чем десять лет им удалось похитить около €1,9 миллиона, пишет Bild.

Главным фигурантом дела стал 40-летний сотрудник города Кемптен, который, как утверждается, имел доступ к обслуживанию парковочных автоматов, а его 38-летняя жена помогала ему в этом.

По данным прокуратуры, схема действовала годами: мужчина опустошал автоматы и перенаправлял часть выручки. Всего речь идет как минимум о сотнях эпизодов. Мошенничество вскрылось в ноябре 2025 года после того, как банк сообщил о подозрительных денежных операциях. Следователи вышли на пару, после чего оба были арестованы и с тех пор находятся под стражей.

Похищенные средства, по версии следствия, зачислялись на счета или переводились в подарочные ваучеры через супермаркеты, что позволяло скрывать их происхождение.

Несмотря на истечение срока давности по части эпизодов, прокуратура требует конфискации незаконно полученных средств. После раскрытия схемы власти города усилили контроль: были заменены замки на автоматах, а их обслуживание передали сторонней компании.

