В Иркутской области уголовное дело возбудили после избиения 11-летней школьницы

В Иркутской области трое подростков жестоко избили 11-летнюю школьницу. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел 23 марта в поселке Магистральном Казачинско-Ленского района. Вечером местная жительница привезла свою дочь в больницу с травмами и обратилась в полицию.

Стражи порядка установили, что на девочку напали четверо подростков — три девушки и один парень — в возрасте от 12 до 17 лет. Они пришли к ней домой и стали избивать.

Молодые люди продолжали наносить удары даже после того, как потерпевшая упала. Одна из девушек держала жертву за волосы, мешая ей подняться, а затем ударила пострадавшую ногой под ребра. Другие пинали, швыряли и таскали девочку за волосы, записывая происходящее на видео.

«Нападавших вычислили быстро. Их доставили в отдел, опросили. Раньше на учете в подразделении по делам несовершеннолетних они не состояли», — уточнили в МВД по региону.

Родителей нападавших накажут за неисполнение родительских обязанностей. В СУ СКР по Иркутской области уже возбудили уголовное дело по статье об истязании. Районная прокуратура также начала проверку.

