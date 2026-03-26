Платформу для изучения языков Duolingo оштрафовали на 2 млн

Duolingo назначен штраф в 2 млн рублей за нарушение персональных данных

Платформа Duolingo, с помощью которой россияне изучали иностранные языки, оштрафована на два миллиона рублей за нарушение российского закона о персональных данных. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на решение суда Таганского района Москвы.

Отмечается, что штраф был наложен на американскую компанию по регистрации доменных имен и веб-хостингу eNom.

24 марта московский суд признал платформу для размещения петиций Change.org.Pbc и разработчика приложения для аквалангистов PADI Americas Inc. виновными в нарушении закона о персональных данных.

Так, Change.org.Pbc назначен штраф в размере 1 млн рублей, а PADI Americas Inc — на 6 млн рублей.

Change.org.Pbc признана виновной в нарушении требования о локализации данных пользователей РФ в стране, PADI Americas Inc — в повторном нарушении этого требования.

В тот же день Роскомнадзор (РКН) оштрафовал платформу TikTok на 700 тысяч рублей за нарушения в отчетности ведомству.

Ранее в Роскомнадзоре отвергли причастность к сбоям в работе Duolingo.