Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Юрист объяснил, как получить компенсацию за табачный дым от соседей

Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Для того чтобы получить компенсацию за ущерб, который был причинен табачным дымом от соседей, необходимо собрать доказательства и соблюдать процессуальные требования. Об этом газете «Известия» рассказал судебный юрист, эксперт по безопасности электронных сделок и сделок с недвижимостью, общественный деятель Илья Васильчук.

По словам эксперта, подтвердить факт проникновения чужого табачного дыма в квартиру удастся с помощью ряда аргументов, в числе которых фотографии и видеоматериалы с фиксацией нарушения, показания свидетелей, которыми могут стать члены семьи или другие соседи, а также медицинские документы, подтверждающие негативное влияние дыма на здоровье жильца. Помимо этого, в качестве доказательств можно использовать замеры качества воздуха, показатели которых следует сопоставить с санитарными нормами.

При этом изначально рекомендуется попытаться решить проблему в досудебном порядке, например, направив соседу письменную претензию с требованием прекратить курение. Юрист посоветовал зафиксировать эти действия, а затем обратиться с жалобами в управляющую компанию и Роспотребнадзор. Они смогут провести проверку и выдать предписание об устранении нарушений.

«Если выяснится, что причиной распространения запаха является неисправная вентиляция, к ответственности помимо соседа может быть привлечена и управляющая компания», — добавил специалист.

Он подчеркнул, что в случае причинения физического или нравственного вреда гражданин может потребовать компенсации через суд. Размер выплат определяется индивидуально с учетом всех обстоятельств дела и может составить от 5 до 20 тысяч рублей.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!