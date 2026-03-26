Юрист объяснил, как получить компенсацию за табачный дым от соседей

Юрист Васильчук: за ущерб от табачного дыма от соседа можно получить компенсацию

Для того чтобы получить компенсацию за ущерб, который был причинен табачным дымом от соседей, необходимо собрать доказательства и соблюдать процессуальные требования. Об этом газете «Известия» рассказал судебный юрист, эксперт по безопасности электронных сделок и сделок с недвижимостью, общественный деятель Илья Васильчук.

По словам эксперта, подтвердить факт проникновения чужого табачного дыма в квартиру удастся с помощью ряда аргументов, в числе которых фотографии и видеоматериалы с фиксацией нарушения, показания свидетелей, которыми могут стать члены семьи или другие соседи, а также медицинские документы, подтверждающие негативное влияние дыма на здоровье жильца. Помимо этого, в качестве доказательств можно использовать замеры качества воздуха, показатели которых следует сопоставить с санитарными нормами.

При этом изначально рекомендуется попытаться решить проблему в досудебном порядке, например, направив соседу письменную претензию с требованием прекратить курение. Юрист посоветовал зафиксировать эти действия, а затем обратиться с жалобами в управляющую компанию и Роспотребнадзор. Они смогут провести проверку и выдать предписание об устранении нарушений.

«Если выяснится, что причиной распространения запаха является неисправная вентиляция, к ответственности помимо соседа может быть привлечена и управляющая компания», — добавил специалист.

Он подчеркнул, что в случае причинения физического или нравственного вреда гражданин может потребовать компенсации через суд. Размер выплат определяется индивидуально с учетом всех обстоятельств дела и может составить от 5 до 20 тысяч рублей.

