Женщина обклеила автомобиль парня его переписками с любовницей

Женщина в Италии обклеила автомобиль парня, стоящий в центре города, его переписками с другими, пишет Leggo.

По данным очевидцев, женщина воспользовалась тем, что мужчина был на работе, и разрисовала его автомобиль аэрозольной краской. На кузове появились оскорбительные надписи и обвинения в неверности. Кроме того, к машине были прикреплены распечатки с якобы личной перепиской, которая, по ее мнению, подтверждала измену.

Ситуация быстро привлекла внимание прохожих — люди останавливались, фотографировали и снимали видео. Уже через несколько часов кадры разошлись в интернете, вызвав бурное обсуждение: одни пользователи восприняли случившееся с юмором, другие осудили подобный способ выяснения отношений.

При этом инцидент может иметь юридические последствия. Повреждение имущества и публикация личной переписки могут рассматриваться как правонарушения. Ожидается, что ситуация получит дальнейшее развитие, а также станет известна позиция самого владельца автомобиля.

