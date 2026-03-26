Назван неожиданный способ сбросить вес

Врач Царева: при правильном режиме дня можно худеть во сне

Ночные перекусы одновременно ухудшают качество сна и фигуру. Об этом в беседе с «Радио 1» напомнила врач-сомнолог Елена Царева. Она подчеркнула, что сон — это время голодания.

«Если после 7 часов вечера рацион составляет больше 25% от всей пищи, съеденной за сутки, то это уже патология — синдром ночной еды. Если вы поели перед сном, не вырабатываются гормоны для поддержания веса либо его снижения. Дети во сне растут, а взрослые худеют», — объяснила специалист.

Также она посоветовала за два-три часа до сна убирать гаджеты. Если это невозможно, стоит снизить яркость и перевести экран в теплый спектр.

Нутрициолог Елена Соломатина до этого говорила, что для сброса лишнего веса важно правильно выстроить рацион питания, отталкиваясь от физиологических особенностей человека. Учитываться должны генетические факторы, вкусы, переносимость продуктов. Неграмотное похудение, экспресс-диеты грозят нарушением обменных процессов и гормональными сбоями, что в итоге не только не поможет привести фигуру в форму, но и серьезно ухудшит здоровье, предупредила эксперт.

