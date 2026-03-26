Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Назван неожиданный способ сбросить вес

Врач Царева: при правильном режиме дня можно худеть во сне
Irina Shatilova/Shutterstock/FOTODOM

Ночные перекусы одновременно ухудшают качество сна и фигуру. Об этом в беседе с «Радио 1» напомнила врач-сомнолог Елена Царева. Она подчеркнула, что сон — это время голодания.

«Если после 7 часов вечера рацион составляет больше 25% от всей пищи, съеденной за сутки, то это уже патология — синдром ночной еды. Если вы поели перед сном, не вырабатываются гормоны для поддержания веса либо его снижения. Дети во сне растут, а взрослые худеют», — объяснила специалист.

Также она посоветовала за два-три часа до сна убирать гаджеты. Если это невозможно, стоит снизить яркость и перевести экран в теплый спектр.

Нутрициолог Елена Соломатина до этого говорила, что для сброса лишнего веса важно правильно выстроить рацион питания, отталкиваясь от физиологических особенностей человека. Учитываться должны генетические факторы, вкусы, переносимость продуктов. Неграмотное похудение, экспресс-диеты грозят нарушением обменных процессов и гормональными сбоями, что в итоге не только не поможет привести фигуру в форму, но и серьезно ухудшит здоровье, предупредила эксперт.

Ранее тренер дал советы, как худеть, чтобы не обвисала кожа.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
