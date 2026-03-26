Иностранцы стали использовать российский мессенджер

За год в Мах зарегистрировались 107 млн пользователей

Количество пользователей мессенджера Mах с марта прошлого года увеличилось до более чем 107 млн человек. Об этом рассказала пресс-служба мессенджера.

Отмечается, что в марте текущего года ежедневная аудитория Мах превысила 77 млн человек.

В среднем пользователи отправляют более 1,5 млрд сообщений и совершают в день около 30 млн звонков в день.

Уточняется, что скачать мессенджер и зарегистрироваться в нем могут граждане 40 стран, включая государства СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Число иностранных пользователей мессенджера превысило 5 млн человек.

В пресс-службе добавили, что число приватных и публичных каналов в Мах достигло 3,6 млн, включая каналы СМИ и блогеров. Общее количество подписок на каналы превысило 200 млн.