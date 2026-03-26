В России утвердили комплекс мер против нелегального сегмента рынка никотиносодержащей продукции

Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством первого вице-премьера Дениса Мантурова утвердила комплекс мер для сокращения нелегального сегмента рынка никотиносодержащей продукции, сообщает пресс-служба госкомиссии.

Заседание комиссии прошло 25 марта.

В пакет мер вошли ограничения сроков годности жидкостей для электронных систем доставки никотина (ЭСДН), введение административной ответственности за рекламу их дистанционной продажи и другие.

В «ГОСТ Р 58109-2018» планируется внести изменения, чтобы пресекать выпуск ЭСДН с завышенными сроками годности.

Также будет проработан вопрос о дополнении оснований для внесудебного аннулирования лицензии в случае маскировки никотинсодержащей продукции под безникотиновую.

В рамках заседания отдельное внимание уделили вопросам контроля за производственным оборудованием. Госкомиссия предложила Минфину установить дополнительные критерии для основного технологического оборудования по производству никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей.

По словам первого заместителя председателя комиссии Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова, введенная в 2022 году обязательная маркировка повысила прозрачность рынка и снизила долю незаконного оборота, но затем ситуация осложнилась.

«Сегодня единственной действенной мерой являются проверки, есть необходимость в их усилении. Нужны системные меры, контроль за применением кассовой техники и исполнением требований по маркировке, учет сырья и мест осуществления деятельности», — сказал он.

Также Кирьянов отметил, что лицензирование табачной и никотиносодержащей продукции позволит сделать рынок прозрачнее.

Кроме того, депутат заявил, что обсуждаемая инициатива по наделению регионов полномочиями запрещать продажу ЭСДН на своей территории противоречит определенной президентом России Владимиром Путиным задаче по обелению экономики, реализация которой возложена на правительство в текущем году.

Напомним, что цифровая маркировка остается ключевым механизмом контроля за оборотом промышленной продукции. По данным, приведенным Денисом Мантуровым на заседании, за пять лет применения системы маркировки в фармацевтическом секторе доля фальсифицированных лекарственных средств была практически сведена к нулю, а число продаж просроченных препаратов сократилось втрое.

 
