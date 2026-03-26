Жительница Сочи медитировала в горах, пока ее несколько часов искали спасатели

Александр Патрин/РИА Новости

Жительница Сочи ушла в горы, чтобы помедитировать, спровоцировала масштабные поиски, а затем самостоятельно вернулась домой, рассказали в Южном региональном поисково-спасательном отряде (ЮРПСО) МЧС России.

Накануне спасатели вели поиски 52-летней женщины в лесном массиве горы Успенки, куда она ушла в тот день на утреннюю прогулку без телефона и не вернулась. Ее муж обратился в экстренные службы с сообщением о пропаже, после чего началась поисковая операция.

25 марта с 20:00 до полуночи около десяти спасателей обследовали лесистый склон, но темнота и сложный рельеф затрудняли работу. Утром поиски возобновились силами трех поисково‑спасательных подразделений Южного РПСО.

Через несколько часов женщина сама вернулась домой на улице Югорской и сообщила, что провела ночь в лесу, медитируя. От медицинской помощи она отказалась.

Ранее жена использовала «найти iPhone», чтобы спасти мужа, которого накрыло лавиной.

 
Теперь вы знаете
Зачем Минздрав советует сдать анализы любителям бани и сауны
