Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Российские ученые смогли оптимизировать работу моделей ИИ

В Сбере усовершенствовали память ИИ
Shutterstock

Специалисты центра практического ИИ Сбера и ученые института AIRI и «Сколтеха» смогли оптимизировать работу моделей ИИ, сообщает пресс-служба Сбера.

Новый способ помогает определить, когда в разговоре с ИИ нейросеть для экономии памяти начинает терять смысл и совершает ошибки. Специалисты представили легкий обучаемый классификатор, которые проверяет сжатые токены перед тем, как они попадут в большую языковую модель.

Благодаря новому методу ИИ теперь не будет нарушать смысл разговора при большом объеме данных.

Также разработчики применили новый метод при обновлении флагманской модели Сбера GigaChat Ultra. Теперь модель запоминает факты о пользователе и может использовать их для дальнейшей персонализации общения.

«Наше решение выполняет функцию защитного механизма: мы научились автоматически детектировать порог, за которым краткость перестает быть оптимизацией и ведет к ошибкам, вызывая потерю устойчивости модели», — отметил директор центра практического ИИ Сбера Николай Тиден.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
