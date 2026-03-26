Россиянин объелся неспелого крыжовника, обиделся на жену и поджег ее

В Петербурге суд приговорил мужчину к трем годам колонии за то, что он плеснул в жену керосином и поджег. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Мужчина поел ягод с куста во дворе, после чего у него долго болел живот. Лекарства не помогали. Супруга, переживая за его состояние, начала советовать другие таблетки и сделала мужу замечание, что алкоголь и курение не способствуют выздоровлению.

Такая забота задела мужчину, он в порыве эмоций плеснул в жену керосином и кинул в нее зажженный окурок. На пострадавшей моментально вспыхнул халат, мужчина тут же принялся тушить ее и вызвал скорую. В суде он признал вину и раскаялся, ему назначили 3 года колонии общего режима.

