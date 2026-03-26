В Ачинске грабитель вынес из ювелирного магазина золото на 5 млн рублей

В Красноярском крае полиция разыскивает мужчину, который ограбил ювелирный магазин, сумма ущерба превысила 5 миллионов рублей. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел вечером 25 марта. Злоумышленник зашел в магазин, попросил продавца показать золотые цепочки для примерки. Когда консультант подала палетку с украшениями, мужчина схватил их и скрылся. Общая стоимость похищенного — более 5 миллионов рублей.

Грабитель попал на записи камер видеонаблюдения. Его разыскивают сотрудники полиции, возбуждено уголовное дело.

