В Ачинске грабитель вынес из ювелирного магазина золото на 5 млн рублей

ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Красноярском крае полиция разыскивает мужчину, который ограбил ювелирный магазин, сумма ущерба превысила 5 миллионов рублей. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел вечером 25 марта. Злоумышленник зашел в магазин, попросил продавца показать золотые цепочки для примерки. Когда консультант подала палетку с украшениями, мужчина схватил их и скрылся. Общая стоимость похищенного — более 5 миллионов рублей.

Грабитель попал на записи камер видеонаблюдения. Его разыскивают сотрудники полиции, возбуждено уголовное дело.

До этого в Бузулуке мигрант ограбил и искусал школьницу. Пьяный мужчина напал на девочку, возвращавшуюся из школы, он ударил потерпевшую коленом в живот, укусил за руку, затем схватил за волосы и отшвырнул в столб. В суде мигрант признал вину и раскаялся, ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы.

Ранее в Кемерово мужчина с воображаемым ножом ограбил прохожего.

 
