Россияне рассказали о своих любимых необычных сочетаниях в еде

Более трети россиян (37%) любят необычные вкусы и регулярно пробуют новые сочетания в еде, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co и онлайн-ритейлера «Самокат».

Опрос показал, что 13% респондентов экспериментируют в готовке из-за трендовых рецептов, 14% не понравились экзотические сочетания, а 36% не хотят пробовать новое.

В ходе опроса 45% россиян рассказали, что больше всего им нравится сочетание сладкого и кислого, 18% — солено-сладкое, 15% — горькое и сладкое, 8% предпочитают острое и сладкое, а еще 3% нравятся несочетаемые между собой продукты.

Также респонденты рассказали, какие экзотические варианты им нравятся больше всего. Каждый третий (30%) назвал маринованный арбуз, 16% — мед с чесноком или острым перцем, 11% — попкорн с кетчупом, 5% — копченую рыбу с медом, а 5% — шоколад с колбасой.

Кроме того, опрос показал, что 28% россиян не готовы рассказывать о своих экспериментах в еде, 44% рассказывают только в подходящем контексте, 3% делятся этим только со своими близкими, а 25% не рассказывают об этом никому.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 16 по 19 марта 2026 года. Всего в нем приняли участие 2 057 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет.