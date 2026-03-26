Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиян предупредили об опасности начинать шашлычный сезон в марте

Роскачество: шашлык в марте может нанести вред здоровью
Shutterstock

Поездки на шашлыки в конце марта могут быть опасны для здоровья. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на ответ пресс‑службы Роскачества.

Специалисты отмечают, что в конце марта очень сложно обеспечить необходимые условия для перевозки и хранения мяса в связи с нестабильной температурой на улице по сравнению с летом или зимой, когда температура имеет устойчиво жаркий или устойчиво холодный период.

В Роскачестве предупредили, что во время транспортировки, маринования и ожидания приготовления продукт проходит температурную зону риска, когда бактерии размножаются наиболее интенсивно.

Эксперты обратили внимание, что это предупреждение касается только того мяса, которое приготовлено заранее и планируется перевозить.

До этого научный сотрудник Института Гайдара Мария Гирич предостерегла россиян от жарки шашлыка во дворе, поскольку его можно жарить только при строгом соблюдении правил пожарной безопасности, иначе грозит штраф до 15 тыс. рублей.

Ранее россиянам предложили купить фартук для жарки шашлыков за 1,5 миллиона рублей.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
