Россиян предупредили об опасности начинать шашлычный сезон в марте

Поездки на шашлыки в конце марта могут быть опасны для здоровья. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на ответ пресс‑службы Роскачества.

Специалисты отмечают, что в конце марта очень сложно обеспечить необходимые условия для перевозки и хранения мяса в связи с нестабильной температурой на улице по сравнению с летом или зимой, когда температура имеет устойчиво жаркий или устойчиво холодный период.

В Роскачестве предупредили, что во время транспортировки, маринования и ожидания приготовления продукт проходит температурную зону риска, когда бактерии размножаются наиболее интенсивно.

Эксперты обратили внимание, что это предупреждение касается только того мяса, которое приготовлено заранее и планируется перевозить.

До этого научный сотрудник Института Гайдара Мария Гирич предостерегла россиян от жарки шашлыка во дворе, поскольку его можно жарить только при строгом соблюдении правил пожарной безопасности, иначе грозит штраф до 15 тыс. рублей.

Ранее россиянам предложили купить фартук для жарки шашлыков за 1,5 миллиона рублей.