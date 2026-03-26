НЦ «Россия» получил награду за масштабную работу по сохранению исторической памяти

НЦ «Россия» стал лауреатом Первой национальной премии для управленцев в сфере культуры
Национальный центр «Россия» стал лауреатом Первой национальной премии для управленцев в сфере культуры и получил награду за масштабную работу по сохранению исторической памяти и празднованию 80-летия Великой Победы, сообщается в Telegram-канале «НЦ Россия».

Награду центру передали помощник президента РФ, председатель российского военно-исторического общества Владимир Мединский и дирижер Фабио Мастранджело.

Как рассказала заместитель генерального директора НЦ «Россия» Анастасия Звягина, средства от премии будут переданы на благотворительность.

«Направим их комитету семей и воинов Отечества — организации, которая объединяет женщин, матерей, сестер и жен ветеранов СВО, активно участвующих в проведении культурных мероприятий по всей стране», — сказала она.

Также Звягина рассказала, что радость и вдохновение зрителей являются самой большой наградой для организаторов.

 
