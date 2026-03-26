Глава музея объяснил отсутствие Ивана Грозного на памятнике «Тысячелетие России»

Алексей Левыкин рассказал о популярности музеев в эпоху 3D-моделей

В эпоху 3D-моделей и виртуальных туров люди продолжают посещать музеи, заявил генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин в новом выпуске подкаста «Говорит Россия».

Также Левыкин обсудил с ведущей Анжеликой Кирьян спорные эпохи и рассказал, почему Ивана Грозного нет на памятнике «Тысячелетие России».

Новый выпуск подкаста представлен в преддверии новой выставки «Уроки географии» в НЦ «Россия». На выставке посетители смогут увидеть формирование России и создание общей истории государства. Новая выставка откроется 3 апреля.

Напомним, в авторском подкасте «Говорит Россия» от НЦ «Россия» принимают участие ведущие специалисты и деятели культуры.