В Танзании создадут технологический хаб

Ассоциация «Национальных чемпионов» подписала в Дар-Эс-Саламе соглашение о создании российского хаба по продвижению цифровых и технологических решений, сообщает пресс-служба ассоциации.

Контрагентом ассоциации выступила компания Generation Z, которая принадлежит танзанийскому бизнесмену Нурудину Мусаламу.

В рамках соглашения Танзания станет площадкой для выхода российских технологических компания на рынок Восточной Африки.

Напомним, ассоциация «Национальных чемпионов» объединяет 142 российские высокотехнологичные компании с совокупной выручкой более 847 млрд рублей.