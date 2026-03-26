Россиянам рассказали, как сделать пасхальное меню полезнее

Меню на Пасху должно быть умеренным и сбалансированным. Отказ от пищи с большим содержанием сахара и жиров поможет избежать проблем со здоровьем после праздника. Об этом газете «Известия» рассказала врач-диетолог сети медицинских клиник «К+31» Татьяна Иванова.

Эксперт посоветовала добавить в пасхальное меню свежие продукты, богатые клетчаткой и белком.

«Неотъемлемой частью праздничного стола остаются крашеные яйца. Они богаты белком, витаминами B12 и D, а также полезными жирами. Тем не менее рекомендуется ограничиться двумя-тремя яйцами на человека, чтобы избежать чувства тяжести», — подчеркнула она.

По словам диетолога, традиционный кулич отличается особенно высокой калорийностью. Снизить нагрузку на организм удастся, если во время приготовления использовать цельнозерновую муку, вместо цукатов добавить в изделие сухофрукты и орехи, а глазурь заменить на смесь из йогурта, какао и меда.

Также рекомендуется отказаться от жареного мяса и птицы, заменив их на запеченные горячие блюда. Полезной и вкусной альтернативой такой пище станут курица или индейка без кожицы. Помимо этого, на праздничный стол стоит поставить овощные блюда с легкими заправками, чтобы сбалансировать рацион.

При этом специалист посоветовала уделить внимание порядку употребления блюд. Важно начинать прием пищи с яиц и салатов, а только потом переходить к белковым блюдам. При этом следует не забывать о питьевом режиме, употребляя воду, травяные чаи или домашние лимонады без сахара.

