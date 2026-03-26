Врачи раскрыли пользу риса для здоровья

Pravda.Ru: рис помогает вывести токсины из организма
Рис, особенно его нешлифованные сорта (бурый или дикий), может помочь вывести токсины и соли тяжелых металлов. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

По их словам, он работает в организме как мощный энтеросорбент. Этот продукт является ключевым при лечении кожных воспалений, потому что состояние микрофлоры напрямую влияет на отсутствие акне. При этом эксперты напомнили, что биологическая ценность риса будет зависеть от способа его приготовления.

«Длительное замачивание позволяет снизить содержание фитиновой кислоты, что улучшает усвоение цинка и фосфора. Эти микроэлементы необходимы для синтеза коллагена; когда их не хватает, энтропия берет свое и кожа теряет тургор, превращаясь в ригидную маску», — добавили в сообщении.

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов до этого говорил, что рис и гречневая крупа значительно различаются по своему составу. С точки зрения общего здоровья — гречка предпочтительнее, поскольку богата белком, клетчаткой и антиоксидантами. Однако при острых и хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта выбор зависит от клинической картины.

