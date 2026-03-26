Пропавшую 5 лет назад женщину нашли живой в захламленной квартире в Петербурге

Андрей Алексеевич Хорт/MAX

В Петербурге в захламленной квартире на проспекте Наставников обнаружили женщину, пропавшую пять лет назад. Об этом сообщил глава Красногвардейского района Андрей Хорт.

В квартире проводили санитарную обработку силами местных коммунальных служб, неделю назад в захламленных комнатах нашли пенсионерку, спасти ее не смогли.

При разборе завалов, 25 марта специалисты обнаружили среди гор мусора еще одну женщину. Ею оказалась 47-летняя дочь хозяйки квартиры. пропавшая пять лет назад, ей помогли выбраться и передали медикам скорой помощи.

По данным 78.ru, в квартире числятся еще два человека: 54-летний мужчина и 24-летний молодой человек, их судьба неизвестна. Соседи рассказали, что квартиру купили десять лет назад, дочь сначала гуляла с кошкой, потом пропала. Женщина была опрятной, ходила с сумками, ни с кем не общалась.

Ранее россиянин превратил квартиру в свалку и не пускал туда семью.

 
