Акция «Спасибо за культуру» прошла в десятках городов России

В День работника культуры в стране провели акцию «Спасибо за культуру»

В День работника культуры, 25 марта, по всей России прошла акция «Спасибо за культуру». Об этом сообщили в пресс-службе «Таврида.АРТ».

Инициаторами выступили Министерство культуры Российской Федерации и «Таврида.АРТ». Акция направлена на поздравление работников сферы культуры, деятелей искусства и представителей творческих индустрий с профессиональным праздником, а также на признание их вклада в формирование культурной среды общества.

Слова благодарности размеcтили на баннерах и цифровых экранах в городах, на сайтах учреждений культуры и в социальных сетях. К акции присоединились десятки тысяч культурных организаций, профильных ведомств, творческих союзов и участников сообщества «Молодежь в культуре».

В 2026 году особое внимание уделели работникам культуры на местах — в городах и малых населенных пунктах, которые закладывают у детей и молодежи интерес к искусству и помогают развивать творческое начало. В рамках акции на уличных баннерах разместили фотографии руководителей местных отделов культуры, педагогов творческих кружков и секций, преподавателей школ, колледжей и вузов.

Праздничные мероприятия охватили Брянск, Черкесск, Томск, Астрахань, Чебоксары, Нижний Новгород, Энгельс, Йошкар-Олу, Нарьян-Мар, Санкт-Петербург, Новосибирск и другие города.

Кроме того, культурные учреждения в социальных сетях публиковали поздравления для коллег и отмечали наиболее активных работников, выражая благодарность за вклад в развитие культуры региона и страны.

Напомним, первая акция «Спасибо за культуру» состоялась в 2025 году. Тогда на улицах городов и в цифровом пространстве появились афиши с благодарностями за вдохновляющие книги, музыку, театральные постановки, образовательные лекции, городские праздники, сохранение памятников и работу домов культуры.